تجدد الحريق في بسابا... والأهالي يناشدون

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تجدد الحريق الذي اندلع أمس في منطقة الشاوية والفخارة في بلدة بسابا، حيث أن النيران لامست المنازل ، بخاصة مع اشتداد حركة الرياح.وقد تم التواصل مع قيادة الجيش لإرسال طوافة، لا سيما وأن آليات الدفاع المدني لا تستطيع الوصول إلى موقع الحريق نظرا لوعورة المنطقة.لذا يناشد الأهالي قيادة الجيش وفرق الدفاع المدني الإسراع في إخماد الحريق، تفاديا لتوسعه نحو المنازل.