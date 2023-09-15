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لبنان

تجدد الحريق في بسابا... والأهالي يناشدون

Lebanon 24
15-09-2023 | 07:40
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تجدد الحريق الذي اندلع أمس في منطقة الشاوية والفخارة في بلدة بسابا، حيث أن النيران  لامست المنازل ، بخاصة مع اشتداد حركة الرياح.

وقد تم التواصل مع قيادة الجيش لإرسال طوافة، لا سيما وأن آليات الدفاع المدني لا تستطيع الوصول إلى موقع الحريق نظرا لوعورة المنطقة. 
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لذا يناشد الأهالي قيادة  الجيش وفرق الدفاع المدني الإسراع  في إخماد الحريق، تفاديا لتوسعه نحو المنازل.
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