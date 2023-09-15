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لبنان

رئيس بلدية صيدا أثنى على مبادرة بري لوقف إطلاق النار في عين الحلوة

Lebanon 24
15-09-2023 | 07:46
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أثنى رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع على" جهود الرئيس نبيه بري ونجاح مساعيه مع القيادات الفلسطينية لوقف إطلاق النار في المخيم "، معربا عن أمله في أن "يتم التزامه بشكل نهائي وتثبيته وعدم خرقه". 
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وقد شارك الرئيس بديع في الإجتماع الموسع للقيادات والفاعليات اللبنانية والصيداوية في منزل النائب الدكتور أسامة سعد في مدينة صيدا والذي عقد قبل ظهر اليوم ، وشاركت فيه فاعليات روحية إسلامية ومسيحية ونواب من صيدا وجزين والزهراني وفاعليات إقتصادية وبلدية وإختيارية وإجتماعية ونقابية. 

وأكد الدكتور بديع "تبني البلدية للمقرارات الصادرة عن هذا الإجتماع".
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