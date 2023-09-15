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لبنان

اللواء عثمان استقبل سفير قطر في زيارة تعارف

Lebanon 24
15-09-2023 | 08:07
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل ظهر اليوم، في مكتبه بثكنة المقر العام، السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، في زيارة بروتوكولية تهدف إلى التعارف والتعاون والتنسيق، كما جرى عرض الاوضاع العامة في البلاد.
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