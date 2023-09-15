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لبنان

حريق كبير في بلدة حرار العكارية ومناشدات لاخماده

Lebanon 24
15-09-2023 | 08:23
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إندلع حريق كبير في  بلدة حرار العكارية في منطقة الشميس  بين بلدتي حرار وقبعيت، ووصلت النيران الى المنازل وسط مناشدات  تطالب بتدخل طوافات الجيش.

وتعمل فرق الدفاع المدني و فريق المستجيب الأول -إتحاد بلديات جرد القيطع والاهالي على اخماد النيران وسط صعوبة في السيطرة عليها.
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 كما عملت الفرق الموجودة على الارض في بلدة حرار وهي الدفاع المدني، المستجيب الاول، درب عكار والصليب الاحمر اللبناني على تجهيز البركة استعدادا وتحضيرا لطوافات الجيش القادمة للمساعدة في إطفاء النار .

وتم توجيه مناشدات الى الاهالي للمساعدة في تأمين المياه بشتى الطرق.

و بتوجيه من رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع ومحافظ عكار المحامي عماد اللبكي تم تفعيل خلية الأزمة على صعيد الاتحاد ومركزها في حرار وتضم ممثلين عن الجيش اللبناني، الدفاع المدني، الصليب الأحمر وفرق المستجيبين الأوائل، إتحاد بلديات جرد القيطع - عكار - لبنان ،فريق المستجيب الأول -وإتحاد بلديات جرد القيطع.
 
وأعلن فريق المستجيب الأول التابع لاتحاد بلديات جرد القيطع ان طوافة للجيش تعمل الان على  اطفاء  حريق حرار و قبعيت . ويتم تسهيل عملية نقل المياه والصهاريج من قبل الفرق المستجيبة و الدفاع المدني والصليب الاحمر و الجيش  وأهالي البلدة .

 

 
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