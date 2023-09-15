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لبنان

البطريرك الراعي وصل الى ملبورن في بداية زيارته الاسترالية

Lebanon 24
15-09-2023 | 09:26
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 وصل  الى استراليا اليوم بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في زيارة تشمل سيدني وملبورن وتستمر حتى الرابع والعشرين من ايلول الجاري. 

ورافق البطريرك الراعي المطران بولس الصياح ومدير مكتب الاعلام والبرتوكول في الصرح البطريركي وليد غياض .
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وكان في استقبال البطريرك الراعي في مطار ملبورن الدولي ،راعي الابرشيةالمارونية في اوستراليا ونيوزلندا المطران انطوان شربل طربيه ،قنصل لبنان  العام الدكتور زياد عيتاني ، القنصل الفخري اللبناني لولاية تسمانيا الاسترالية المحامي فادي الزوقي ، النائب الابرشي المونسنيور مارسيلينو يوسف ،  المونسنيور جوزف الطقشي خادم رعية سيدة لبنان في  ملبورن ، الخوري ريشار جبور والاب جوني سابا ومدير مكتب الوكالة الوطنية للاعلام في استراليا الزميل سايد مخايل .

وقد فتح صالون الشرف لاستقبال البطريرك الراعي ، كما رافقه عدد من المسؤولين في البوليس الفيديرالي وبوليس ولاية فيكتوريا .
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