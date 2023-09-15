تعميم لحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري... هذا ما جاء فيه

صدر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري التعميم الوسيط رقم 678، الموجّه للمصارف، والذي يتعلّق بالإجراءات الإستثنائيّة لتسديد الودائع بالعملات الأجنبيّة بشكل تدريجيّ.

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كذلك، أصدر منصوري القرار الوسيط رقم 13580، حول تعديل القرار الأساسيّ رقم 13335 تاريخ 8/6/2021، وقد جاء فيه التالي: