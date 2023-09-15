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لبنان

تعميم لحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
15-09-2023 | 09:58
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صدر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري التعميم الوسيط رقم 678، الموجّه للمصارف، والذي يتعلّق بالإجراءات الإستثنائيّة لتسديد الودائع بالعملات الأجنبيّة بشكل تدريجيّ.
 
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كذلك، أصدر منصوري القرار الوسيط رقم 13580، حول تعديل القرار الأساسيّ رقم 13335 تاريخ 8/6/2021، وقد جاء فيه التالي:
 
 
 
 
 

لبنان

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