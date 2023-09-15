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لبنان

كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟

Lebanon 24
15-09-2023 | 10:20
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
 
 
 
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