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لبنان

صرخةٌ من أحد الوزراء: "المنشآت الرياضية مهجورة"!

Lebanon 24
15-09-2023 | 10:59
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كتب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلّاس عبر منصة "أكس"، تعليقاً على الاهمال و الاضرار اللاحقة بالمدينة الرياضية و المنشآت الرياضية ما جعلها خارج الخدمة: "المنشآت الرياضية خارج الخدمة والرياضة مهجرة.. مؤسف ألّا تستطيع الاندية و الاتحادات الرياضية ان تقيم مباريات وًتستضيف بطولات على ملاعب و قاعات المدينة الرياضية و المنشآت في طرابلس و سمار جبيل ، بسبب الإهمال و الاضرار اللاحقة بها ما جعلها خارج الخدمة . اليوم رياضة كرة القدم اللبنانية مهجَّرة و  تضطر للعب في الخارج .  إنها مسؤوليتنا كوزارة  . معاً لإنقاذ المنشآت الرياضية وإعادتها الى الحياة. القرار قريباً في مجلس الوزراء".
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