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لبنان

ألغامٌ تنفجر في منطقة لبنانيّة.. هذا ما جرى!

Lebanon 24
15-09-2023 | 11:50
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ما زالت عمليات إخماد الحرائق مُستمرة في خراج بلدة بسابا - إقليم الخروب، وسط إنفجار عددٍ من الألغام داخل رقعة الحريق من مُخلفات الحرب.
 
ووفقاً للوكالة الوطنيّة للإعلام، تعملُ طوافة للجيش على المساعدة في إخماد النيران. 
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