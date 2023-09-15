ألغامٌ تنفجر في منطقة لبنانيّة.. هذا ما جرى!

ما زالت عمليات إخماد الحرائق مُستمرة في خراج بلدة بسابا - إقليم الخروب، وسط إنفجار عددٍ من الألغام داخل رقعة الحريق من مُخلفات الحرب.

ووفقاً للوكالة الوطنيّة للإعلام، تعملُ طوافة للجيش على المساعدة في إخماد النيران.