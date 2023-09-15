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لبنان

حميّة: إنجاز الاستحقاق الرئاسي عبر الحوار يبقى مسؤولية اللبنانيين

Lebanon 24
15-09-2023 | 12:01
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كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر  حسابه على منصة "X" قائلاً: "الإجتماع مع سفيرة الاتحاد الاوروبي ساندرا دو وال شكل مناسبة  للتأكيد على أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي عبر الحوار يبقى مسؤولية اللبنانيين، وأن النزوح السوري يفاقم الأزمات في لبنان. كذلك تم البحث في تعزيز وتفعيل مشروع التوأمة مع الاتحاد الاوروبي لتطوير أنظمة واجراءات الطيران المدني".
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