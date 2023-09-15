في "كأس ديفيس".. لبنان يتقدّم على جامايكا في "التنس"

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تقدم لبنان على ضيفته جامايكا 2 - 0 في اليوم الأول من المباراة بينهما في تصفيات المجموعة العالمية الثانية من مسابقة كأس ديفيس في التنس، والتي تقام على الملعب الرئيسي للنادي اللبناني للسيارات والسياحة في الكسليك.وفاز اليوم كل من بنجامين حسن وهادي حبيب في مباراتهما 2 - 0، وتستكمل المواجهة غداً بمباراة الزوجي، ثم الفردي اذا دعت الحاجة.