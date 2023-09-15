Advertisement

لبنان

في "كأس ديفيس".. لبنان يتقدّم على جامايكا في "التنس"

Lebanon 24
15-09-2023 | 12:05
A-
A+
Doc-P-1107846-638304015733531443.png
Doc-P-1107846-638304015733531443.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدم لبنان على ضيفته جامايكا 2 - 0 في اليوم الأول من المباراة بينهما في تصفيات المجموعة العالمية الثانية من مسابقة كأس ديفيس في التنس، والتي تقام على الملعب الرئيسي للنادي اللبناني للسيارات والسياحة في الكسليك. 
Advertisement
 
وفاز اليوم كل من بنجامين حسن وهادي حبيب في مباراتهما 2 - 0، وتستكمل المواجهة غداً بمباراة الزوجي، ثم الفردي اذا دعت الحاجة.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:18 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2023-09-15
13:45 | 2023-09-15
13:42 | 2023-09-15
13:24 | 2023-09-15
13:14 | 2023-09-15
13:09 | 2023-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24