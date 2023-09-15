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لبنان

أبو فاعور: هناك محاولة جديّة لإنتخاب رئيسٍ جديد للجمهوريّة

Lebanon 24
15-09-2023 | 12:07
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اعتبرَ عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أنَّ الحل في البلد سياسي، وعلى أهل السياسة أن يتواضعوا لإيجاده، وقال: "لا يعتقد أن أحداً يستطيع أن يحلّ مكان الدولة، لا في الأمن ولا في الاستشفاء ولا في التعليم".
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وخلال مشاركته بمناسبة في راشيا، كشف أبو فاعور أن "هناك محاولة جدية تجري لانتخاب رئيس للجمهورية"، متمنياً "أن تصل هذه المحاولة الى نتيجة"، وقال: "الزعيم وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط لن يدخرا جهداً في المساعدة للوصول الى نتيجة. للمرة الأولى، منذ فترة طويلة، نرى أن الدول المعنية بلبنان هي على موقف واحد وصفحة واحدة وقلب واحد، وبالتالي، فإن هذا الأمر يمهد للانتقال إلى مرحلة عملية للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية".

وأشار إلى أن "الكرة الآن في ملعب القوى السياسية الداخلية"، وقال: "على تلك القوى أن تحاول أن تتواضع بعض الشيء في شروطها ومطالبها للوصول الى انتخاب رئيس، كما عليها أن تعطي هذه المحاولة الجدية كل إمكانات النجاح للوصول إلى انتخاب رئيس، ثم الوصول إلى خطة الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي".
 
 
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