عن وضع لبنان إقتصادياً ومالياً.. ماذا كشف صندوق النقد؟

أعلن وفد صندوق النقد الدولي اختتام زيارته إلى لبنان، وقال في بيانٍ إنّ " عدم اتخاذ إجراءات للاصلاحات الضرورية بسرعة يثقل بشكل كبير على الاقتصاد، وأنه بعد مرور 4 سنوات من بداية الأزمة، لا يزال لبنان يواجه تحديات اقتصادية هائلة، مع انهيار قطاع البنوك، وتدهور الخدمات العامة، وتراجع البنية التحتية، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة، وتوسيع الفجوة في التفاوت الاقتصادي".

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