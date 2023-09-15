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لبنان

رسالة من قائد الجيش.. هكذا تحدّث عن المؤسسة العسكريّة!

Lebanon 24
15-09-2023 | 12:55
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وضع قائد الجيش العماد جوزاف عون حجر الأساس لثكنة عائدة لفوج المغاوير في منطقة مراح الديشار – المتين، بحضور النائب ميشال ضاهر وفاعليات المنطقة ورجال أعمال سيمولون بناء الثكنة، وإميل عقل الذي قدم الأرض المخصصة لذلك.
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وتقع الثكنة على طريق بسكنتا - زحلة، وستشكل عامل اطمئنان إلى أهالي المنطقة ومستخدمي الطريق المذكورة.

كذلك، وضع عون حجر الأساس لنادي ضباط منطقة البقاع، بحضور النائب السابق سيزار المعلوف وغسان صليبا اللذَين قدّما الأرض المخصصة لإقامة النادي.

وأكد قائد الجيش أن "استمرار المؤسسة العسكرية وصمودها عائدان إلى إيمان عسكرييها بوطنهم وقضيتهم وقدسية مهمتهم واستعدادهم للتضحية، رغم الظروف الصعبة، وكذلك إلى ثقة اللبنانيين في الداخل والخارج ومحبتهم للمؤسسة العسكرية، ومسارعتهم إلى دعمها بكل الإمكانات المتاحة".

بعدها، افتتح نادي ضباط رياق عقب توسيع أقسامه وتحديث تجهيزاته.
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