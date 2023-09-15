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لبنان

عباس إبراهيم عرض مع أبو مرزوق الأوضاع في مخيم عين الحلوة

Lebanon 24
15-09-2023 | 13:09
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استقبل اللواء عباس إبراهيم، في دارته بكوثرية السياد، وفداً من حركة "حماس" برئاسة عضو مكتبها السياسي الدكتور موسى أبو مرزوق، يرافقه وفد قيادي من أعضاء الحركة.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لابراهيم أنَّ "اللقاء بحث في الأوضاع في مخيم عين الحلوة بعد الاتفاق على وقف اطلاق النار، وفي العلاقات اللبنانية - الفلسطينية والفلسطينية – الفلسطينية، في ظل التطورات الأمنية والعسكرية الأخيرة".
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