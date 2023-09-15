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لبنان

بشأن بيان "صندق النقد" عن لبنان.. كيف علّق وزير المالية؟

Lebanon 24
15-09-2023 | 13:14
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اعتبر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في بيان، أن "ما صدر عن صندوق النقد الدولي يعد توصيفاً دقيقاً للواقع المالي والنقدي والاقتصادي ويتطابق مع رؤية وزارة المالية وينسجم مع ما بدأته من خطوات تصحيحية عبّرت عنها ما تضمنته موازنات الأعوام المتتالية للأعوام 2022 و2023 و 2024، والتي أدت بشكل رئيسي الى زيادة في الواردات وساهمت في الأشهر الأخيرة في ما نشهده الى حد معقول من استقرار مالي ونقدي في سعر الصرف".
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وأضاف: "ان ما ورد لجهة استكمال الاصلاحات يؤكد وجهة النظر القائلة أن ما قامت به الوزارة يجب أن يُستكمل بتشريعات لخطوات اصلاحية بنيوية عاجلة، ما زال الوضع السياسي المأزوم يحول دون تنفيذها، ما يتطلب التعاطي مع الإصلاحات المطلوبة بمسؤولية أكبر على المستوى التشريعي كي نستطيع كمعنيين جميعاً وضع خطة التعافي الاقتصادي على مسارها الصحيح".
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