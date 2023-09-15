آخر الأجواء من عين الحلوة.. هل تمّ سحب المُسلحين؟

قالت مصادر فلسطينيّة مُتابعة لملف عين الحلوة لـ"لبنان24" إنَّ هناك مساعٍ وإتصالات لسحب المُسلّحين من مدارس وكالة "الأونروا" داخل المُخيم وذلك بعدما تحصّنوا بها منذ أواخر شهر تموز الماضي، لكن لا نتيجة حتى الساعة على هذا الصعيد كما أنهُ لا بوادر إيجابية بهذا الشأن.

Advertisement



ولفتت المصادر إلى أنَّ حركة "فتح" تضعُ خيار المطلوبين بجريمة إغتيال القيادي اللواء أبو أشرف العرموشي في طليعة المطالب، وقالت: "لا سحب للمسلحين ولا إنهاء لحالة العسكرة قبل تسليم المطلوبين الثمانية".



وحالياً، يسودُ الهدوء في أرجاء المُخيم بعد جولة إشتباكاتٍ عنيفة توقفت يوم أمس عقب إتصالاتٍ أجراها رئيسُ مجلس النواب نبيه بري مع قيادتي حركة "فتح" و"حماس".



وكان "لبنان24" ذكرَ في تقرير سابقٍ، اليوم الجمعة، أنَّ تحرُّك بري على خط "حماس" و"فتح" جاء بناءً على مُعطيات أمنيّة مُتقاطعة مفادُها أنَّ الخطر في عين الحلوة قد يمتدُّ إلى كل لبنان.