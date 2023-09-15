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لبنان

مسؤول فلسطيني في لبنان يصفُ آخراً بـ"المجنون".. إليكم ما قيل!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-09-2023 | 13:42
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قال القياديّ في حركة "حماس" موسى أبو مرزوق في حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ قوات الأمن الوطني الفلسطيني داخل مخيم عين الحلوة، هي التي منحت العتاد العسكريّ للمجموعات المُسلحة، مشيراً إلى أنَّ قوات الأمن الوطني باعت المسلحين مخزنين للسلاح قبل نحو عامٍ ونصف.
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في المقابل، ردَّ قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في صيدا اللواء أبو إياد الشعلان على كلام المزروق، وقال في إتصالٍ مع "لبنان24": "مجنون يحكي وعاقل يسمع.. في حدا ببيع سلاح لحدا كرمال يقاتلو فيه؟". 

وأضاف: "هذا الكلام غير صحيح ومردودٌ على المرزوق الذي يُفبرك الأكاذيب تلو الأكاذيب.. حماس هي التي مولت المسلحين وقدمت لهم الدعم داخل المخيم وما زالت تدعمهم حتى الآن".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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