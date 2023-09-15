قال القياديّ في حركة "حماس" موسى أبو مرزوق في حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ قوات الأمن الوطني الفلسطيني داخل مخيم عين الحلوة، هي التي منحت العتاد العسكريّ للمجموعات المُسلحة، مشيراً إلى أنَّ قوات الأمن الوطني باعت المسلحين مخزنين للسلاح قبل نحو عامٍ ونصف.

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في المقابل، ردَّ قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في صيدا اللواء أبو إياد الشعلان على كلام المزروق، وقال في إتصالٍ مع "لبنان24": "مجنون يحكي وعاقل يسمع.. في حدا ببيع سلاح لحدا كرمال يقاتلو فيه؟".