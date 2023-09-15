25
o
بيروت
25
o
طرابلس
30
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
16
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
13
o
بشري
24
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المكاري من زحلة: نعيشُ أزمة طويلة وعلينا أن نضحي للوصول إلى حل
Lebanon 24
15-09-2023
|
14:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري "أننا نعيش أزمة طويلة، وللأسف كل طرف سياسي يحمل الفريق الآخر المسؤولية"، وقال: "أنا معروف بتوجهي وبتموضعي السياسي، وإذا أردنا بناء بلد علينا أن نضحي أكثر للوصول الى حل".
Advertisement
كلام المكاري جاء خلال تلبيته دعوة رجل الأعمال سمير صادر الى مأدبة غداء أقامها على شرفه في مطعم "بيت الست" في زحلة، على هامش زيارة يقوم بها وزير الاعلام إلى محافظة البقاع وتحديدا الى مدينة زحلة، بحضور نقيبي الصحافة والمحررين عوني الكعكي وجوزف القصيفي، أساقفة ومطارنة المدينة، القاضي سامي صادر، رؤساء بلديات، وجوه إعلامية وفاعليات المدينة.
وقال المكاري: "إنه لشرف كبير لي ان أزور هذه المدينة العريقة، وأشارك في تكريم الوزير والأديب والصحافي الكبير جورج وديع سكاف. صحيح انها المرة الأولى التي أزور فيها زحلة بصفة رسمية كوزير، ولكن لزحلة مكانة عزيزة في قلبي منذ أيام الدراسة، ولدي اصدقاء فيها، وكان لدي مشاريع فيها كمهندس".
أضاف: "إن أحد اهداف هذه الزيارة إلى البقاع اليوم، تفقد قطعة ارض كبيرة تعود ملكيتها لوزارة الإعلام في محلة تل ذنوب وتبلغ مساحتها حوالي 550 ألف متر. أنا منذ تسلمي مهام الوزارة، انطلقت من فكرة ان الدولة غنية وليست فقيرة، ويمكن تسيير أمورها بطريقة مختلفة عما كنا نديرها. إذ يمكننا ان نستغل هذه الملكية، وأول فكرة راودتنا هي مشروع إنشاء مدينة انتاج اعلامي كما في مصر وتركيا، ولبنان رائد في الصناعة السينمائية وإنتاج المسلسلات التلفزيونية والدرامية".
وتابع: "بالطبع، هذا المشروع يحتاج الى استقرار وأمان وراحة بال، وفي حال نجح فسيوفر آلاف فرص العمل، مما يعزز استقرار الانسان في أرضه ويغنيه عن النزوح نحو المدينة او الهجرة خارج البلاد".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد أيام على طلاقه.. أحمد سعد على علاقة غرامية بفنانة لبنانية تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على طلاقه.. أحمد سعد على علاقة غرامية بفنانة لبنانية تعرفوا إليها (فيديو)
01:18 | 2023-09-15
15/09/2023 01:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني شهير تعرّض لمحاولة سرقة سيارته.. هذا ما حصل معه ليلا على طريق صيدا
Lebanon 24
فنان لبناني شهير تعرّض لمحاولة سرقة سيارته.. هذا ما حصل معه ليلا على طريق صيدا
00:40 | 2023-09-15
15/09/2023 12:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة ليلية في الدكوانة: هذا ما كشفته الاجهزة الامنية
Lebanon 24
مفاجأة ليلية في الدكوانة: هذا ما كشفته الاجهزة الامنية
01:30 | 2023-09-15
15/09/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على حفرة ضخمة على شاطىء البحر... ومفاجأة كبيرة حول حقيقتها!
Lebanon 24
العثور على حفرة ضخمة على شاطىء البحر... ومفاجأة كبيرة حول حقيقتها!
08:00 | 2023-09-15
15/09/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش داهم مخيّمات للنازحين السوريين... شاهدوا بالصور ما ضبطه
Lebanon 24
الجيش داهم مخيّمات للنازحين السوريين... شاهدوا بالصور ما ضبطه
06:57 | 2023-09-15
15/09/2023 06:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:04 | 2023-09-15
لا إجتماع للجنة الخماسية في نيويورك.. وإتصالات بين قطر وإيران
21:59 | 2023-09-15
لودريان ينهي زيارته إلى بيروت... وترقّب عودته قريباً.. ميقاتي: نتائج إيجابية بقرب انتخاب رئيس
22:11 | 2023-09-15
وقف إطلاق النار في عين الحلوة صامد وجهود لتوقيف المطلوبين
22:13 | 2023-09-15
ترقّب لبدء عمل "منصّة بلومبرغ".. وحديث عن دفع الرواتب بالليرة اللبنانية
22:32 | 2023-09-15
"حزب الله" لم يتخلّ عن دعم فرنجية
22:28 | 2023-09-15
التحقيق الدولي في تفجير مرفأ بيروت يتقدّم.. القاضي البيطار ضرورة
فيديو
صور عبر الأقمار الاصطناعية ترصد مأساة درنة.. أعداد الضحايا وصلت لرقم كارثي (فيديو)
Lebanon 24
صور عبر الأقمار الاصطناعية ترصد مأساة درنة.. أعداد الضحايا وصلت لرقم كارثي (فيديو)
03:34 | 2023-09-15
16/09/2023 05:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تعيش في لبنان: وزيرة نمساوية راقصها بوتين في عرسها.. تنتقل للعيش بروسيا "مع حصانيها" (فيديو)
Lebanon 24
كانت تعيش في لبنان: وزيرة نمساوية راقصها بوتين في عرسها.. تنتقل للعيش بروسيا "مع حصانيها" (فيديو)
23:29 | 2023-09-13
16/09/2023 05:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
00:15 | 2023-09-13
16/09/2023 05:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24