المكاري من زحلة: نعيشُ أزمة طويلة وعلينا أن نضحي للوصول إلى حل

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كلام المكاري جاء خلال تلبيته دعوة رجل الأعمال سمير صادر الى مأدبة غداء أقامها على شرفه في مطعم "بيت الست" في زحلة، على هامش زيارة يقوم بها وزير الاعلام إلى محافظة البقاع وتحديدا الى مدينة زحلة، بحضور نقيبي الصحافة والمحررين عوني الكعكي وجوزف القصيفي، أساقفة ومطارنة المدينة، القاضي سامي صادر، رؤساء بلديات، وجوه إعلامية وفاعليات المدينة.وقال المكاري: "إنه لشرف كبير لي ان أزور هذه المدينة العريقة، وأشارك في تكريم الوزير والأديب والصحافي الكبير جورج وديع سكاف. صحيح انها المرة الأولى التي أزور فيها زحلة بصفة رسمية كوزير، ولكن لزحلة مكانة عزيزة في قلبي منذ أيام الدراسة، ولدي اصدقاء فيها، وكان لدي مشاريع فيها كمهندس".أضاف: "إن أحد اهداف هذه الزيارة إلى البقاع اليوم، تفقد قطعة ارض كبيرة تعود ملكيتها لوزارة الإعلام في محلة تل ذنوب وتبلغ مساحتها حوالي 550 ألف متر. أنا منذ تسلمي مهام الوزارة، انطلقت من فكرة ان الدولة غنية وليست فقيرة، ويمكن تسيير أمورها بطريقة مختلفة عما كنا نديرها. إذ يمكننا ان نستغل هذه الملكية، وأول فكرة راودتنا هي مشروع إنشاء مدينة انتاج اعلامي كما في مصر وتركيا، ولبنان رائد في الصناعة السينمائية وإنتاج المسلسلات التلفزيونية والدرامية".وتابع: "بالطبع، هذا المشروع يحتاج الى استقرار وأمان وراحة بال، وفي حال نجح فسيوفر آلاف فرص العمل، مما يعزز استقرار الانسان في أرضه ويغنيه عن النزوح نحو المدينة او الهجرة خارج البلاد".