سوري بقبضة "أمن الدولة".. معلومات تكشفُ ما كان يفعله في البقاع!

قامت دورية من أمن الدولة - مكتب الهرمل بإقفال مؤسسة تجارية في مشاريع القاع، يستخدمها نازحون سوريون من دون ترخيص.



وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد تمّ ختم تلك المؤسسة بالشمع الأحمر، كما وأوقف السوري (م. ع.)، لإستخدامه أوراق ومستندات شخصية مزورة.

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