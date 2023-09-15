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لبنان

سوري بقبضة "أمن الدولة".. معلومات تكشفُ ما كان يفعله في البقاع!

Lebanon 24
15-09-2023 | 15:01
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قامت دورية من أمن الدولة - مكتب الهرمل بإقفال مؤسسة تجارية في مشاريع القاع، يستخدمها نازحون سوريون من دون ترخيص.

وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد تمّ ختم تلك المؤسسة بالشمع الأحمر، كما وأوقف السوري (م. ع.)، لإستخدامه أوراق ومستندات شخصية مزورة.
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