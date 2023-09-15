بالدولار.. هكذا أصبح سعر "الديليفري" في لبنان!

رفعَ بعضُ المتاجر ومراكز البيع تسعيرة "الديليفري" الخاصّة بها وبادرت إلى تسعيرها بالدولار الأميركي بدلاً من الليرة.



Advertisement وحالياً، بات سعر "الديليفري" يساوي 1.5 دولاراً كحد أدنى فيما تعتمدُ بعض المتاجر تسعيرة الـ100 ألف ليرة لخدمة التوصيل التي لم تعد مجانيّة كما السّابق. وحالياً، بات سعر "الديليفري" يساوي 1.5 دولاراً كحد أدنى فيما تعتمدُ بعض المتاجر تسعيرة الـ100 ألف ليرة لخدمة التوصيل التي لم تعد مجانيّة كما السّابق.