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لبنان

بالدولار.. هكذا أصبح سعر "الديليفري" في لبنان!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-09-2023 | 15:16
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رفعَ بعضُ المتاجر ومراكز البيع تسعيرة "الديليفري" الخاصّة بها وبادرت إلى تسعيرها بالدولار الأميركي بدلاً من الليرة.

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وحالياً، بات سعر "الديليفري" يساوي 1.5 دولاراً كحد أدنى فيما تعتمدُ بعض المتاجر تسعيرة الـ100 ألف ليرة لخدمة التوصيل التي لم تعد مجانيّة كما السّابق.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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