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لبنان

هاشم: نؤكد أهمية الحوار والتشاور من أجل التفاهم في البلد

Lebanon 24
15-09-2023 | 16:35
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أكد عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب قاسم هاشم على أهمية التشاور والحوار من أجل التفاهم في البلد، وقال: "لا توجد ضمانة مسبقة لتعطيل الحوار، فالأهم هو حسن النية والتعاطي بايجابية مع الحوار".
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وفي حديثٍ تلفزيونيّ، اليوم الجمعة، أشار هاشم إلى أنّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، سيلتقي اللجنة الخماسية المعنية بلبنان في نيويورك على أن يعود بعد ذلك إلى بيروت"، وأضاف: "سنصل الى سنة من الشغور ولا يوجد حكومة، وموقفنا هو نفسه، ولا أحد يمكن أن يغير من آرائنا وأيّ لقاء بين اللبنانيين له نظرة ايجابية وليست بالضرورة ان تكون سلبية".
 
وختم: "موقفنا معروف بموضوع المرشح، وهذا الموضوع يحتاج الى واقعية ونحن ندعم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وما زال النقاش يتوسع، وهذا البلد بلد المفاجآت والتسويات وما زلنا نقع في أزمات".
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