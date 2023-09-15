هاشم: نؤكد أهمية الحوار والتشاور من أجل التفاهم في البلد

أكد عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب قاسم هاشم على أهمية التشاور والحوار من أجل التفاهم في البلد، وقال: "لا توجد ضمانة مسبقة لتعطيل الحوار، فالأهم هو حسن النية والتعاطي بايجابية مع الحوار".

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وفي حديثٍ تلفزيونيّ، اليوم الجمعة، أشار هاشم إلى أنّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، سيلتقي اللجنة الخماسية المعنية بلبنان في نيويورك على أن يعود بعد ذلك إلى بيروت"، وأضاف: " سنصل الى سنة من الشغور ولا يوجد حكومة، وموقفنا هو نفسه، ولا أحد يمكن أن يغير من آرائنا وأيّ لقاء بين اللبنانيين له نظرة ايجابية وليست بالضرورة ان تكون سلبية".