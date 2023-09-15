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لبنان

"حماس": سنعمل لتحقيق مطلب تسليم المتهمين باغتيال العرموشي للقضاء اللبناني

Lebanon 24
15-09-2023 | 16:47
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جال وفد قياديّ من حركة "حماس" برئاسة عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، على فعاليات مدينة صيدا ونوابها، حيث التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، النائب عبد الرحمن البزري، النائب السابقة بهية الحريري، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان بسام حمود.
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وضم وفد حماس رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الخارج علي بركة، ممثل الحركة في لبنان الدكتور احمد عبد الهادي، نائب المسؤول السياسي في لبنان جهاد طه والمسؤول السياسي للحركة في صيدا أيمن شناعة.
 
وأثنى أبو مرزوق على "دور الفعاليات والشخصيات الصيداوية ونواب المدينة في وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة"، مقدرًا "جهد كافة الإخوة والأشقاء في الهيئات والأحزاب اللبنانية والفلسطينية والأجهزة الأمنية وجهود دولة الرئيس نبيه بري".
 
وشدّد وفد "حماس" خلال جولته على "ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وعدم تكرار الإشتباكات، ومعالجة أسبابها وحماية مخيم عين الحلوة وكافة المخيمات الفلسطينية في لبنان"، مؤكدًا "استمرار الحركة في التنسيق والتواصل مع كافة الأفرقاء الفلسطينيين واللبنانيين لحماية قرار وقف إطلاق النار والعمل على تسليم المتهمين للأجهزة الأمنية اللبنانية".
 
وقال أبو مرزوق: "تحدثنا مع فعاليات مدينة صيدا ونوابها عن عمق العلاقة بين الأشقاء والأهل في صيدا والمخيم، والعلاقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني وتحديداً في هذه البقعة الطيبة المباركة من لبنان، ونتفهم انزعاج بعض الأشقاء اللبنانيين من إطلاق النار في المخيم ونعتبر ذلك أمرًا مؤسفًا ومعيبًا بحق قضيتنا المباركة والعادلة".
 
وأكد أبو مرزوق أن "حركة حماس ستعمل قصارى جهدها بالتنسيق مع كافة القوى اللبنانية والفلسطينية والأجهزة الأمنية اللبنانية لتسليم المتهمين والمتورطين في اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي إلى القضاء اللبناني، هي مهمة صعبة لكن سنسعى مع المخلصين إلى إنجاز ذلك".
 
وأضاف: "نجدد موقفنا الوطني والمسؤول بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء المظاهر المسلحة في مخيم عين الحلوة وعودة النازحين إلى منازلهم ، وفتح المدارس والطرقات، وإنهاء كافة المظاهر المسيئة لشعبنا، ونداوي جراحنا، ونتمنى أن نكون يدًا واحدة من أجل مستقبل الشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته في التحرير والعودة".
 
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