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لبنان

في عرسال.. الجيش يدهمُ مخيمات النازحين السوريين!

Lebanon 24
15-09-2023 | 15:55
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دهمَت قوّة من الجيش مُخيمات النازحين السوريين في منطقة عرسال وذلك بحثاً عن ممنوعات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع. 
 
 
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