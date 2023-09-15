مقدمات النشرات المسائيّة

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بعد اربعة ايام حافلة باللقاءات غادر الموفد الرئاسي الفرنسي الشخصي جان ايف لودريان بيروت بعد لقاء ثان جمعه برئيس المجلس النيابي نبيه بري وفهم ان لودريان قرر مواصلة مهامه والعودة الى لبنان مجددا نهاية الشهر الحالي لعقد لقاءات في قصر الصنوبر مع القوى السياسية التي ينتظر اجوبتها الرسمية بشأن مشروع توافقي بشأن تنظيم الحياة السياسية في لبنان بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية.وعلم ايضا أن مبادرة الرئيس بري قائمة بإنتظار تحديد خطواتها بدعم فرنسي وعربي وقبل مغادرته اجرى لودريان اتصالا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتم التأكيد المشترك خلال الاتصال على أن نتائج المحادثات ايجابية بقرب انتخاب رئيس جديد للجمهورية, فهل ستفتح ابواب قصر بعبدا امام الرئيس العتيد قبل نهاية العام الاول على الشغور الرئاسي الشهر المقبل؟وفي انتظار الزيارة الرابعة للموفد الفرنسي برز اعلان مصدر رئاسي فرنسي في باريس ان البابا فرنسيس سيقوم بزيارة لمرسيليا بين الثاني والعشرين والثالث والعشرين من أيلول الحالي وسيكون له وللرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لقاء يتناول خلاله الملف اللبناني من كل جوانبه. وأشار المصدر الى ان البابا والرئيس ماكرون يعتبران ان الوضع في لبنان مقلق للغاية وان البابا كان يود زيارة لبنان لكن الفراغ الرئاسي أجل هذه الزيارة حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.امنيا الهدوء يسود مخيم عين الحلوة واجتماع في دارة التائب اسامة سعد خلص الى أهمية تثبيت وقف إطلاق النار ووضع آليات جدية لملاحقة المجرمين وتسليمهم للسلطات اللبنانية.وعلى المسار المالي فوفد صندوق النقد الدولي اختتم زيارته إلى لبنان معلنا أن عدم اتخاذ إجراءات للإصلاحات الضرورية بسرعة يثقل بشكل كبير على الاقتصاد في حين ان الحل الدائم يتطلب قرارات سياسية شاملة, فيما أصدر مصرف لبنان قرارا وسيطا يتعلق بالمودعين وسحوباتهم وذلك بتعديل القرار الاساسي حول الاجراءات الاستثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية المرفق بالتعميم الأساسي 158.من حيث بدأ إختتم الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان زيارته إلى بيروت وعلى مدى ساعة من الوقت إستعرض مع الرئيس نبيه بري نتائج اللقاءات التي أجراها مع سائر الأطراف.وفيما لم يصرح لودريان بعد اللقاء علمت الـNBN ان الموفد الرئاسي الفرنسي لديه رغبة بالعودة إلى لبنان لعقد إجتماع في قصر الصنوبر لبحث موضوع الإجابات التي تلقاها من الأطراف.وعشية مغادرة لودريان نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن رئيس مجلس النواب نبيه بري نفيه طرح لودريان فكرة الإسم الثالث مؤكدا أن الأمور ممتازة مع لودريان ونحن على الخط نفسه وفق ما قال الرئيس بري الذي شدد أيضا على أن الحوار ليس مطلبه وحده بل مطلب عربي ودولي لأنه السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة معلنا أنه سينتظر ما يحمله إليه لودريان بعد ختام جولته ليبني على الشي مقتضاه).وعلى هذا المقتضى تقرير سيقدمه لودريان إلى اللجنة الخماسية الدولية خلال إجتماع في نيويورك على هامش الجمعية العمومية يوم الثلاثاء المقبل وهو تقرير سيبنى عليه في المرحلة المقبلة هذا بالإضافة إلى إدراج الملف اللبناني في لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبابا فرنسيس وفق ما أكد الإليزيه.فهل يقتنص اللبنانيون الدفع الدولي باتجاه إنجاز إستحقاق الرئاسة ويتوجهون إلى حوار يجمع عليه أفرقاء كثر في الداخل ويتقاطع حوله العديد من الدول في الخارج لإنقاذ لبنان من مرحلة الشغور القاتل؟.أمنيا نامت عين الحلوة ملء جفونها بعدما بسط وقف اطلاق النار سيطرته على المخيم في ترجمة لنجاح مساعي الرئيس نبيه بري في هذا الملف هذه المساعي التي لا تزال تتردد أصداؤها تثمينا لهذا الدور الجامع والموحد لرئيس المجلس الذي أكد أنه سيتابع شخصيا مسار عودة الأمان والإستقرار إلى المخيم.وفي هذا الشأن أكد نائب رئيس حركة حماس في الخارج موسى ابو مرزوق في حديث خاص للNBN الوفاء بما تم الإلتزام به تجاه الرئيس بري والشعب الفلسطيني على حد سواء.لودريان غادر لبنان، لكنه سيعود. اي ان كل ما قيل عن ان زيارته الثالثة هي الاخيرة لن تصح على الارجح.ففي المعلومات ان المبعوث الرئاسي الفرنسي ينوي العودة الى بيروت قبل نهاية الشهر الجاري او في مطلع الشهر المقبل على ابعد تقدير، وذلك لعقد جلسة نقاش، لا جلسة حوار، في قصر الصنوبر، مخصصة للبحث في الاجوبة التي تلقاها من الاطراف السياسيين. والواضح ان النقاش الذي طرحه لودريان هو بديل الحوار الذي اراد هو والرئيس نبيه بري عقده لكنه اصطدم بالجدار المسدود.وحتى الان لم يعرف ما اذا كانت قوى المعارضة سترضى بالنقاش، ام ان موقفها منه سيكون كموقفها من جلسات الحوار. هذا في بيروت. اما في نيويورك فان اروقة الامم المتحدة ستشهد الثلثاء المقبل اجتماعا لممثلي الدول الخمس، تردد ان لودريان سيشارك فيه ليطرح النتائج التي توصل اليها في زيارته الاخيرة للبنان.ويرجح بعد الاجتماع ان تبدأ مهمة قطرية يؤمل ان تحقق خرقا حقيقيا على الصعيد الرئاسيووفق المعلومات ايضا فان البورصة الرئاسية بعد زيارة لودريان استقرت على الآتي: استبعاد متبادل للمرشحين2 سليمان فرنجية وجهاد ازعور، وارتفاع في حظوظ العماد جوزاف عون، الذي اضحى المرشح الاساسي والاوفر حظا.فقائد الجيش يتمتع بثقة المجتمعين العربي والدولي اللذين يعتبرانه رجل مؤسسات بامتياز، وبالتالي فانه يمكن التعويل عليه لاعادة بناء الدولة . لكن تبقى مشكلة العماد عون في بعض الاطراف السياسية المحلية. فهل يتم تذليل هذه العقبة من خلال الحراك القطري المنتظر؟امنيا، الهدوء التام يسود في عين الحلوة، ووقف اطلاق النار لا تزال مفاعيله سارية بعد مرور اكثر من اربع وعشرين ساعة على بدء تطبيقه .اما ماليا فان فريق صندوق النقد الدولي اختتم زيارته الى لبنان التي استمرت اربعة ايام، وقد اصدر رئيس الفريق بيانا حيا فيه القرارات الاخيرة لحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري معتبرا انها خطوات في الاتجاه الصحيح.لكنه رأى من جهة ثانية انه لا بد من توحيد كل اسعار الصرف الرسمية وفقا لسعر السوق. فهل السلطات المالية والنقدية في هذا الوارد، ام ان الليرة ستبقى موزعة بين ثلاثة اسعار مختلفة، حتى اشعار آخر على الاقل؟من حيث بدأ جولته الثالثة انهاها، وانهى كل حديث عن تبديل بالموقف الفرنسي كما يشاع، وبقي متكئا على مبادرة الرئيس نبيه بري للحوار.. انه الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الذي انهى زيارته اللبنانية من عين التينة تاركا العين على عودته القريبة الى بيروت لعقد اجتماعات في قصر الصنوبر، وبحث موضوع الاجوبة التي تلقاها من الاطراف السياسيين ردا على رسالته المكتوبة التي أرسلها لهم الشهر الماضي.. وبعد كل ما مضى يبدو ان المخرج الفرنسي تسمية الحوار بالمشاورات، وكله يجزي لكسر الجمود والترنح الذي يصيب الملف الرئاسي ومن خلاله كامل البلاد..وللحفاظ على البلد واصلاحه يعتبر حزب الله من موقع الحكمة والعقل الا بديل عن التفاهم والحوار كما أكد رئيس مجلسه التنفيذي السيد هاشم صفي الدين ، مضيفا ان ما تملكه المقاومة من قوة وجهوزية هو لكسر عنفوان اسرائيل والتجبر الاميركي في المنطقة، وليس لمواجهة اغبياء محليين كما سماهم، معتبرا ان مشروع المقاومة وقضيتها يجعلها واهلها في موقع الصابرين الذين يتحملون استفزازات وشتائم البعض ..على المقلب الامني هدأت الاستفزازات المتبادلة في عين الحلوة واتم الهدوء اربعا وعشرين ساعة وأكثر، مع تكاثر المساعي والاتصالات لتثبيت التهدئة واعادة اهالي المخيم الى بيوتهم والحياة الى طبيعتها في عين الحلوة والجوار..ولاعادة الحياة اليمنية الى طبيعتها لا بد من وقف العدوان السعودي الاماراتي الاميركي، وتحت هذا العنوان الذي مهدت له عمان طار الوفد اليمني الى الرياض لاستكمال جولات التفاوض التي شهدتها مسقط وصنعاء، على ان صنع السلام اساسه بحسب اليمنيين وقف العدوان ورفع الحصار...ما حدا فاهم شي من شي”.هذا هو التوصيف الواقعي الوحيد لمرحلة ما بعد الزيارة الثالثة لجان ايف لودريان، وما قبل مبادرة قطرية تتداول فيها الاوساط، وفي انتظار اجتماع جديد للجنة الخماسية المتابعة للبنان في نيويورك الثلاثاء.“ما حدا فاهم” اذا كان نبيه بري تلقى اليوم اشارة من الموفد الفرنسي بالمبادرة الى الحوار بمن حضر، او بالعدول عن الفكرة في انتظار إجماع بعيد.“ما حدا فاهم” اذا كانت الفكرة التي طرحها رئيس مجلس النواب، معدة اصلا للوصول الى انتخاب رئيس، في ضوء الغموض المقصود في موضوع جلسات الانتخاب.“ما حدا فاهم” اذا كانت المبادرة الفرنسية انتهت كما تنبأ البعض على مدى اسابيع، او انها حظيت بجرعة دعم من مكونات الخماسية، للإقدام مجددا وفق طرح معدل في وقت قريب.“ما حدا فاهم” من اين سرت في الاوساط السياسية والاعلامية في الايام الاخيرة فكرة تراجع حزب الله عن دعم سليمان فرنجية، فيما مسؤولوه يصرحون بالعكس، وفي وقت يشدد القريبون من الثنائي على ان رئيس المردة هو مرشحه الاول والاخير.“ما حدا فاهم” على اي اساس يلوم البعض التيار الوطني الحر على حواره مع حزب الله، ويسعى الى تفخيخ طرح اللامركزية الادارية الموسعة، حينا بالهجوم على شقه المالي، واحيانا بابتداع الاوهام حول اذى يلحقه باتحادات البلديات ذات الغالبية المسيحية.“ما حدا فاهم” ايضا، وفق اي منطق، يهاجم البعض الآخر التيار اذا تقاطع مع بعض الافرقاء على دعم جهاد ازعور، في ضوء التصلب المقابل.تحت كل تلك العناوين، “ما حدا فاهم شي من شي”.اما المفهوم الوحيد، فهو ان الحل بعيد، والازمة طويلة، ومصير المواطنين آخر هم الغالبية الساحقة من السياسيين، الذين يفتقرون إلى الإرادة لاتخاذ قرارات صعبة، ولكن حاسمة، لإطلاق الإصلاحات، ما يترك لبنان في وضع ضعيف وخدمات عامة غير كافية، وبنية تحتية متدهورة، وتفاقم في ظروف الفقر والبطالة، وتوسيع أكبر لفجوة الدخل، كما اكد وفد صندوق النقد الدولي الذي غادر لبنان اليوم.المثل القائل: "أضئ شمعة بدلا من أن تلعن الظلام"، أصبح: "أطفئ حريقا بدلا من ان تلعن الكوارث".في زمن التغير المناخي والاحتباس الحراري، لم يعد التحذير من الحرائق موسميا او ترفا، بل أصبح واجبا... وأكثر من ذلك يفترض ان يدخل في يومياتنا وثقافتنا وتربية أولادنا في المنازل، وفي مناهجنا المدرسية.النار والماء عنصران أساسيان في حياتنا، لكن ما يجري أصبح مناقضا: النار تتمدد والماء ينحسر. لم تعد الحرائق في لبنان موسمية، بل اصبحت على مدار السنة بفعل الإرتفاع المضطرد للحرارة، المسببة مزيدا من احتمال نشوب الحرائق.المعضلة ليست في لبنان وحسب، بل في كثير من دول العالم. نتذكر ولا شك حرائق اليونان وتركيا والحرائق في الولايات المتحدة الأميركية، ولاسيما في ولاية كاليفورنيا، تلك الدول لديها من الإمكانات ما يجعلها تواجه ما يلحق بها من حرائق. لبنان على العكس من ذلك، لا شيء متوافرا لديه سوى الحرائق والمزيد منها، أما مكافحتها، فالعين بصيرة واليد قصيرة:حرائق أحراج، حرائق نفايات، حرائق دواليب، حرائق من جراء الإهمال كمستودعات المازوت والبنزين ومولدات الكهرباء... كل أنواع الحرائق موجودة لدينا، وليس لدينا ما نكافح به:ولكن لنبدأ من مكان ما، ومن خطوات متواضعة: لا رمي لأعقاب السجائر في أمكنة يحتمل أن تسبب حريقا.الإقلاع عن (الباربكيو) في الأحراج من دون اتخاذ الإجراءات الضرورية للسلامة العامة. التوقف عن حرق النفايات تحت أي سبب، والإبلاغ عمن يقوم بهذا الفعل المشين. الإقلاع عن عادة إحراق الدواليب. والأهم من كل ذلك، الحرائق المفتعلة من أجل جني الحطب من بعدها.كل ما سبق ذكره يمكن القيام به من دون أي تكلفة، وهذا هو المهم بالنسبة إلى المواطن، فهل، ولمرة واحدة، نقرن القول بالفعل؟" (حريق بالناقص يؤدي إلى بيئة نظيفة بالزايد) وإلى العودة بالوطن إلى ما كان يقال عنه: "لبنان يا أخضر حلو".هي مرحلة تقييم الأرض الرئاسية بعد أن غادرها جان ايف لودريان تاركا على سطحها أوراقا قيد البحث والتشاور وقد وعد الموفد الفرنسي اللبنانيين بإطلالة رابعة قبل أخر الشهر لعقد اجتماع في قصر الصنوبر يخصصه للبحث في أجوبة تلقاها من الأطراف السياسية.وآخر ظهور له كان في عين التينه إذ شكل الثنائي الشيعي الفرنسي "الصبة الأولى لسقوفية الحوار" الذي نزل الى طابق التشاور والنقاش.وهذا التشاور بدأ عمليا في زوايا الكتل النيابية كل من موقعه ليبنى على لودريان مقتضاه، واطلاق منصة الحفر في حقل بعبدا لكن "الحفارة" الرئاسية ستأخذ في الحسبان أن الإسم هذه المرة يستند الى شراكة في الموقف "سعودية فرنسية" والى دعائم الخماسية وربما أيضا فرشت من تحتها سجادة عجمية...وذلك بعد أن عبدت طريق يمنية إيرانية نحو الرياض من قناة عمانية وممر الحرير السياسي إقليميا يتهادى محليا ليعكس قماشته على الأسواق اللبنانية.ولكن هذه التوقعات تستلزم آليات تطبيقية قد تطلق "أمر اليوم" الرئاسي والى "التسمية" در.. وتأهب تلك الاوصاف العسكرية واحدة من الخيارات المفتوحة على البحث وتجمع القوى السياسية قواها للنهوض بالاسم الذي يجمع ولا يفرق تبعا لتوصيفات لقاء اليرزة.وأما في التوقعات، فقد لمسها الحزب الاشتراكي باعلان النائب وائل ابو فاعور أن هناك محاولة جدية تجري لانتخاب رئيس للجمهورية.وقال: "للمرة الأولى، منذ فترة طويلة، نرى أن الدول المعنية بلبنان هي على موقف واحد وصفحة واحدة وقلب واحد، ما يمهد للانتقال إلى مرحلة عملية في انتخاب الرئيس.وقد توافق نواب سنة بعد لقاء اليرزة أننا دخلنا عصرا جديدا عبر قول النائب وضاح الصادق إن الاجتماع أقفل مرحلة على أن يفتتح مرحلة جديدة فيما تولى النائب أشرف ريفي رثاء صفحة سليمان فرنجية وجهاد أزعور.وقال إننا الآن في طريق التوافق على جوزيف عون أو من يشبهه.ولكن ماذا عن موقف الثنائي الذي لا يزال يدور حول تثبت الحوار ويشدد على أن مرشحه حتى اليوم هو سليمان فرنجية؟ مواقف النواب هي تحت الرصد السياسي.ولكن أي رأي صدامي لم يصدر بعد وظلت العين راصدة لحركة الذهاب والاياب التي قام بها النائب محمد رعد باتجاه قائد الجيش ورئيس تيار المردة.هو إذ لم يدل بأي موقف يلزم الحزب الانسحاب من دائرة ترشيح "نور العين" إلا أن لقاءه بجوزاف عون عد بمثابة اتفاق الاطار وزيارته الى بنشعي شابتها مراسم تقديم المواساة.وعلى الرغم من ذلك فإن الحزب لن يكون قادرا على الخروج من ترشيح فرنجية بسهولة وهو الذي بحث عن رئيس لا يطعن في الظهر فإنه لن يطعن بمن رشحه غير انه سيبحث عن آليات ومخارج يقدم فيها نفسه كفريق قلبه على البلد وانقاذه .وبين كل هذه الترددات .. قنابل واشتباكات اندلعت من نوافذ وزارة الداخلية لمحاكمة مدير عام قوى الامن .. اشتباك قديم بين الوزير بسام المولوي عنوانه " قميص اللواء عثمان".