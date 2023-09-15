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لبنان

مهمّة صندوق النقد وصلت الى حائط مسدود

Lebanon 24
15-09-2023 | 17:30
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فُهم من نائب بارز أن مهمة صندوق النقد وصلت الى حائط مسدود في ضوء الخلافات إزاء أموال المودعين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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