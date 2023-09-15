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لبنان

الرواتب بالدولار

Lebanon 24
15-09-2023 | 18:00
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يتّجه مصرف لبنان لتوفير رواتب الموظفين العاملين ومعاشات التقاعد بالدولار، ريثما تنتهي ترتيبات العمل للمنصة الجديدة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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