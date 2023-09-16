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لبنان

أسبوع لبنان في الامم المتحدة وميقاتي يطرح أزمة النازحين السوريين وانعكاساتها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-09-2023 | 01:00
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من المقرر أن يكون الاسبوع المقبل اسبوع لبنان في الامم المتحدة، حيث سيُشارك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في أعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك ويلقي كلمة لبنان التي تتناول الوضع الراهن في لبنان وحض المجتمع الدولي على مساعدته للخروج من أزماته المتعددة.
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كما سيجدد رئيس الحكومة تأكيد التزام لبنان بالقرارات الاممية والعلاقة مع اليونيفيل. وسيتناول رئيس الحكومة ملف النزوح السوري من جوانبه كافة وتأثيراته السلبية على لبنان .
ومع توجه الرئيس ميقاتي الى نيويورك تغيب جلسات مجلس الوزراء الى نهاية هذا الشهر او بداية الشهر المقبل .
ديبلوماسيا. انتهت الجولة الثالثة من مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان بأجواء تفاؤلية، حيث أكد أنه سيعود إلى لبنان نهاية الشهر الجاري لاستئناف مهمته، بعد مقابلته ممثلين عن اللجنة الخماسية، لاطلاعهم  على نتائج لقاءاته ومتسلحا بدعمهم، ويعقد لقاء تشاوريا برئاسته في مقر السفارة الفرنسية ببيروت، مع رؤساء الكتل النيابية والنواب ،لمناقشة اجوبتهم على الرسائل التي وجهها اليهم الشهر الماضي عبر المجلس النيابي، بما يشكل بديلا للحوار المطروح من قبل رئيس المجلس النيابي والذي حدده في ايلول.
وفيما عقد لودريان لقاء تقويميا ثانيا مع الرئيس نبيه بري قبل مغادرته بيروت، كان البارز  اتصاله برئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبحث في نتيجة المحادثات واللقاءات  التي عقدها ،وبحسب البيان الصحافي لرئاسة الحكومة فقد تم التأكيد المشترك خلال الاتصال "أن نتائج المحادثات ايجابية بقرب إنتخاب رئيس جديد للجمهورية".




المصدر: لبنان 24

لبنان

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