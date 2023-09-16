Advertisement

لبنان

حزب الله سينفي "لحين نضوج التسوية"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-09-2023 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1107964-638304493118791321.jpg
Doc-P-1107964-638304493118791321.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع إنتهاء زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان، برزت "خلاصة واحدة واضحة"، بحسب مصدر إستشاري بارز، ومفادها أن هناك قناعة أصبحت راسخة لدى حزب الله بأنه أدى قسطه للعلى في ما يتعلق بترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية ، وحان الوقت للسعي من أجل الإتفاق على مرشح وسطي توافقي، ولكن لن يعلن هذه القناعة في الوقت الراهن، بل سيتم نفي أي خبر من هذا القبيل، الى حين نضوج التسوية وخاصةً إتفاق "اللجنة الخماسية" على إسم او مسار لحل الأزمة الرئاسية في لبنان.
Advertisement
المصدر ختم بأن المرشح سليمان فرنجية يدرك هذا الشيء ولكنه يعلم أيضاً بأن الحزب "حارب من أجله".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:57 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:45 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2023-09-16
02:48 | 2023-09-16
02:45 | 2023-09-16
02:12 | 2023-09-16
02:09 | 2023-09-16
02:00 | 2023-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24