حزب الله سينفي "لحين نضوج التسوية"

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مع إنتهاء زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان، برزت "خلاصة واحدة واضحة"، بحسب مصدر إستشاري بارز، ومفادها أن هناك قناعة أصبحت راسخة لدى حزب الله بأنه أدى قسطه للعلى في ما يتعلق بترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية ، وحان الوقت للسعي من أجل الإتفاق على مرشح وسطي توافقي، ولكن لن يعلن هذه القناعة في الوقت الراهن، بل سيتم نفي أي خبر من هذا القبيل، الى حين نضوج التسوية وخاصةً إتفاق "اللجنة الخماسية" على إسم او مسار لحل الأزمة الرئاسية في لبنان.المصدر ختم بأن المرشح سليمان فرنجية يدرك هذا الشيء ولكنه يعلم أيضاً بأن الحزب "حارب من أجله".