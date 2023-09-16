برسم المعنيين: أمرٌ غير مقبول يحصل في المطار

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شكا بعض المواطنين والمغتربين من الذين يقومون بتأمين الأدويّة لعائلاتهم في لبنان، من أنّ بعض العناصر الأمنيّة في المطار، تعمد إلى أخذ كميّة من المظاريف من داخل علب الأدويّة، لتمرير حقيبة المسافرين، وخصوصاً إذا كانت تحتوي على علب كثيرة.وقال أحد المواطنين إنّ عناصر أمنيّة فرضت نوعاً جديداً من "الرشوة" أو بالأحرى "خوة" على القادمين إلى بيروت، وذلك عبر أخذ أدويّة ليست متوفّرة في لبنان أو أسعارها مرتفعة." يضع الواقعة برسم الاجهزة المعنية التي من دون شك تحرص على سمعة المطار والانضباط التام داخل الاجهزة الامنية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها كسائر اللبنانيين.