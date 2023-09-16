السفارة الالمانية مربكة: ماذا يجري في محيطها؟

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تشهد السفارة الألمانية في لبنان ارباكا هذه الفترة بسبب تدفق اعداد كبيرة من السوريين لطلب التأشيرات للهجرة، بعدما سهلت الحكومة الالمانية الحصول على الجنسية.وتفيد المعلومات أن أهالي وسكان بلدة المطيلب والجوار في المتن الاوسط يشكون من زحمة السوريين في شوارع البلدة وأمام أبواب السفارة، حيث يقدّر عددهم بالمئات. وقد تواصلت البلدية مع السفارة من أجل الحد من هذه الظاهرة، فوقع اختيار السفارة على مبناها الجديد في الدكوانة. الا ان بلدية الدكوانة رفضت رفضاً قاطعاً هذه الفكرة، بالرغم من التقديمات التي عرضت عليها، مبررة رفضها بسعيها الدؤوب منذ سنوات لخفض اعداد النازحين السوريين في نطاقها الجغرافي، فعادت السفارة الألمانية للبحث عن مكان آخر لقبول طلبات الهجرة.