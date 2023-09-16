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لبنان
3 إشارات من السعودية تجاه لبنان.. ما هي؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
16-09-2023
|
03:15
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علّقت مصادر سياسية مُقرّبة من "قوى الثامن من آذار" على الحراك السعوديّ اللافت على خط الإستحقاق الرئاسي، مشيرة إلى أنَّ دعوة الرياض إلى الإتفاق على رئيسٍ جامع عبر تسوية يتقاطعُ تماماً مع مطلب أفرقاءٍ داخليين ليسوا حلفاء مع السعوديين، وتضيف: "المملكة تدعو إلى تحقيق خطوةٍ أساسية وإنقاذية للبنان، وما تقوله يتقاطع مع يريده "الثنائي الشيعي" الذي يؤيد حصول تسوية رئاسية، وهذه إشارة أولى جداً مهمة وتعكس حجم التوافق السعودي - الإيراني".
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وبحسب المصادر، فإنَّ الإشارة الثانية من السعودية تأتي في إطار دعمها الكامل للمبادرة الفرنسية على الصعيد الرئاسي، مشيرةً إلى أنَّ الرياض لم تبتعد عن أيّ حل للملف وبالتالي فإنَّ وجودها على الصعيد اللبناني سيساهم في إضفاء دفعٍ أكبر نحو الحل، وقالت: "للسعودية تأثير كبير في لبنان ويمكن أن تساهم في إنضاج التسوية من خلال تواصلها مع مختلف الأطراف".
على صعيد الإشارة الثالثة، فإنّ المملكة تحدّثت بصراحة عن دعم لبنان بشكلٍ كبير في حال تمّ حل الأزمة السياسية. بحسب المصادر، فإنَّ هذا الكلام جاء من خلال السفير السعودي وليد البخاري قبل أكثر من شهر، في حين أنَّ إستماع مسؤولين سعوديين لهواجس لبنان المالية عبر حاكم البنك المركزي بالإنابة وسيم منصوري أثناء مؤتمر إتحاد المصارف العربية في الرياض قبل أسبوعين، يُمثل بارقة أملٍ من قبل السعوديين الذين يولون إهتماماً حقيقياً بلبنان.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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خاص "لبنان 24"
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