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لبنان

عملية دهمٍ جديدة للجيش تطالُ مخيماً للنازحين.. ماذا ضُبط داخله؟

Lebanon 24
16-09-2023 | 03:30
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أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع بأنَّ قوة من الجيش دهمت مُخيّماً للنازحين السوريين في منطقة الطيبة رقم 006 غربي الطريق الدولي.
 
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وبحسب المعلومات، فإنَّ القوة التي نفذت عملية الدهم عملت على تفكيك ألواح الطاقة الشمسية داخل المُخيّم كما صادرت أجهزة إنترنت وسيارات غير شرعية.
 
ووفقاً للمصادر، فقد قامت القوة العسكرية أيضاً بإجراء تدقيقٍ بهويات السوريين وعملت على توقيف الذين دخلوا خلسة إلى لبنان عبر طرقات التهريب.
 
وتأتي الحملة الأمنية للجيش في الطيبة بعد عمليات أخرى نفذتها المؤسسة العسكرية خلال الساعات الماضية ضمن مخيمات النازحين السوريين في البقاع، وآخرها كان في بلدة عرسال وقب الياس. 
 
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