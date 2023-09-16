عملية دهمٍ جديدة للجيش تطالُ مخيماً للنازحين.. ماذا ضُبط داخله؟

أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع بأنَّ قوة من الجيش دهمت مُخيّماً للنازحين السوريين في منطقة الطيبة رقم 006 غربي الطريق الدولي.

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وبحسب المعلومات، فإنَّ القوة التي نفذت عملية الدهم عملت على تفكيك ألواح الطاقة الشمسية داخل المُخيّم كما صادرت أجهزة إنترنت وسيارات غير شرعية.

ووفقاً للمصادر، فقد قامت القوة العسكرية أيضاً بإجراء تدقيقٍ بهويات السوريين وعملت على توقيف الذين دخلوا خلسة إلى لبنان عبر طرقات التهريب.