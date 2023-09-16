Advertisement

لبنان

بيان من حركة "حماس" بشأن مجزرة "صبرا وشاتيلا"

Lebanon 24
16-09-2023 | 04:23
A-
A+
Doc-P-1108016-638304604825497776.jpg
Doc-P-1108016-638304604825497776.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 شدد "العمل الجماهيري" في حركة "حماس"، في بيان على أن "الهدف من مجزرة صبرا وشاتيلا الانتقام من صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني أثناء الاجتياح الاسرائيلي، والانتقام من تاريخ مخيم شاتيلا الذي كان مركزا مهما من مراكز الثورة الفلسطينية، وتهجير المجتمع الفلسطيني في لبنان للقضاء على المقاومة الفلسطينية وعلى حق العودة".
Advertisement

وحمل "الاحتلال الإسرائيلي وعملاءه المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة"، ودعا إلى "محاكمة المجرمين الصهاينة وعملائهم". واعتبر أن "صمود أهالي صبرا وشاتيلا وتحملهم معاناة وآلام هذه المجزرة ونتائجها المروعة وتضحياتهم الكبيرة، أفشل مخطط الاحتلال وعملائه في تهجير الفلسطينيين وتدمير المخيم والانتقال لتدمير وتهجير باقي المخيمات".

وأكد أن "الشعب الفلسطيني لن ينسى الشهداء وستظل تضحياتهم في ذاكرتنا وذاكرة الأجيال والعالم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2023-09-16
10:00 | 2023-09-16
09:50 | 2023-09-16
09:37 | 2023-09-16
09:28 | 2023-09-16
09:18 | 2023-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24