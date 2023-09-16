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لبنان

"حزب الله": نُدين فرض الإدارة الأميركيّة عقوبات على مؤسسات إعلاميّة إيرانيَّة

Lebanon 24
16-09-2023 | 05:19
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دانت العلاقات الاعلامية في "حزب الله" قيام الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على مؤسسات إعلامية ايرانية وعدد من مسؤوليها والعاملين فيها.  
 
واعتبر بيان العلاقات الإعلاميّة أنَّ "الادارة الأميركية وأتباعها في العالم يتشدقون زوراً وكذباً بحرية التعبير والفكر والمعتقد طالما تتماشى مع مصالحهم وسياساتهم ومعتقداتهم ويمارسون في الواقع خنق حرية التعبير لكل من يعارضهم  بكل الأساليب وبخاصة العقوبات التي تكشف زيف سياستهم وادعاءاتهم الكاذبة عن الحرية والمساواة والفرص المتكافئة".
 
وتابع: "إن المعنى الحقيقي للعقوبات على المفكرين والكتاب والاعلاميين والمؤسسات الاعلامية على امتداد العالم هو الاعتراف بالفشل في المواجهة الفكرية والعجز عن اقناع العالم بالنموذج الثقافي الغربي القائم على السيطرة والهيمنة". 
 
وختم: "اننا نعلن تضامننا التام مع كافة المؤسسات والأفراد الذين طالتهم العقوبات الظالمة ووقوفنا إلى جانبهم وتأييدنا التام لدورهم الاعلامي البناء في مواجهة العدوان والاحتلال ودعم المقاومة وحركات التحرر وحق الشعوب لاسيما شعوب منطقتنا في الحرية والاستقلال".
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