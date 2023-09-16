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لبنان

قرارٌ عاجل لحركة "فتح" داخل عين الحلوة.. ماذا فعلت اليوم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-09-2023 | 05:35
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كشفت معلومات "لبنان24" أنّ حركة "فتح" أجرَت تغييرات جديدة، اليوم، على قيادة الأمن الوطني الفلسطيني في صيدا، واختارت لقيادة القوات فهد الكديري (أبو محمد فهد) بدلاً من أبو إياد الشّعلان الذي جرى تعيينهُ لفترة وجيزة خلفاً للواء أبو أشرف العرموشي الذي تمّ اغتياله داخل مخيم عين الحلوة أواخر شهر تمّوز الماضي.
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وفي السّياق، قال قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صُبحي أبو عرب لـ"لبنان24" إنَّ الشعلان ترأسَ قيادة قوات الأمن الوطني بالوكالة لفترة معينة فقط خلال المعارك داخل مُخيّم عين الحلوة، وكان مُسيراً لعمل تلك القوات لمُدة وجيزة"، مشيراً إلى أنَّ الشعلان هو "قائد قوات الميليشيا وعضو لجنة إقليم في حركة فتح، ومسؤولياته التنظيمية لم تتغيّر".



المصدر: خاص "لبنان 24"

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