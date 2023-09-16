الحاج حسن: نريدُ رئيساً إصلاحياً يأخذُ لبنان إلى الحلول

رأى رئيس تكتل "بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن أنَّ "انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان عالق أمام رغبة الفريق الآخر بالمجيء برئيس يأخذ لبنان إلى مشكلة بدل أن يأتي برئيس يأخذ لبنان إلى حلول".

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وخلال مشاركته في إحتفال ببلدة شعث، قال الحاج حسن: " الفريق الآخر يريد رئيساً لا يبدأ بالحلول للوضعين المالي والنقدي ولأوضاع الإدارة العامة والبنى التحتية إعادة بناء وهيكلة الدولة. الفريق الآخر يريد رئيسا يبدأ بأولوية يريدها الأميركي وهي أولوية قوة لبنان، أولويته كيف يجرد لبنان من قوته، وهذا غير مقبول ليس لأننا نحن نرفض لأن هذا خلاف مصلحة لبنان".



وسأل الحاج حسن: "هل مصلحة لبنان أن يفقد عناصر قوته؟ هل مصلحة لبنان الذي يردع العدو الإسرائيلي أن يعود إلى أيام نظرية قوة لبنان في ضعفه؟ هل مصلحة لبنان الذي هزم العدو الإسرائيلي عدة مرات أن يعود إلى الزمن الذي يعتدي فيه العدو على لبنان عدة مرات كما حصل في السابق من دون أن يستطيع لبنان أن يفعل شيئا سوى أن يشتكي إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن دون طائل؟".