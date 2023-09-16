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لبنان

بالأسماء... المياه ستُقطع عن هذه المناطق

Lebanon 24
16-09-2023 | 05:56
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بأنه سيتم قطع مياه الري عن القسم الشمالي - الشرقي لمشروع ري صيدا - جزين، نهار الإثنين بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠٢٣، بسبب حصول عطل طارئ على الشبكة الرئيسية وسط طريق عام صيدا - جزين عند مفرق بلدة الشواليق، حيث تسربت كميات كبيرة من المياه على الطريق العام مما يشكل خطرا على سير المركبات و الآليات.
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وعليه وحرصا منها على السلامة العامة وعدم هدر المياه، ستعمل فرق الصيانة في دائرة ري لبعا وبإشراف مصلحة الاستثمار والصيانة على الكشف على مكان العطل لتحديد نوعه وحجمه والعمل على تأمين القطع اللازمة لصيانته.
 
وسيشمل قطع المياه المناطق التالية: كفرفالوس، كرخا، بقسطا، مراح الحباس، لبعا، عين المير جزئيا، الشواليق، كفريا، وادي بعنقودين، كفرجرة، الصالحية، مجدليون، عبرا وجزء من بلدة القريّة (القرقشية)، لمدة لا تقل عن خمسة أيام ابتداء من صباح يوم الإثنين.
 
 
 
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