تعرّض لحادث خطير... نائب سابق يُنقل بشكل عاجل إلى المستشفى

تعرض رئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق فارس سعيد لحادث انزلاق أثناء ممارسته رياضة الهايكنغ في جرود بلدته قرطبا، ما ادى الى كسر كبير في كتفه ويده، مما استدعى نقله على الفور الى مستشفى اوتيل ديو لاجراء عملية جراحية.

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