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لبنان

تعرّض لحادث خطير... نائب سابق يُنقل بشكل عاجل إلى المستشفى

Lebanon 24
16-09-2023 | 07:15
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تعرض رئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق فارس سعيد لحادث انزلاق أثناء ممارسته رياضة الهايكنغ في جرود بلدته قرطبا، ما ادى الى كسر كبير في كتفه ويده، مما استدعى نقله على الفور الى مستشفى اوتيل ديو لاجراء عملية جراحية.
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فارس سعيد

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