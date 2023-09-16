هوكشتاين: نودّ أن نرى لبنان يصل إلى ظروف اقتصادية أفضل

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قال آموس هوكشتاين كبير مستشاري الرئيس الأميركي، إن مشروع الممر الذي أعلنت عنه قمة العشرين الأخيرة للربط بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط، سيُغيّر قواعد اللعبة في المنطقة.وعن مسألة ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، قال هوكشتاين لـ"سكاي نيوز"، إنّ "الرئيس بايدن كان ملتزمًا بالتوصل إلى تأمين اتفاقية الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل".وأوضح أنّ "هذه هي أول اتفاقية على الإطلاق بشأن الحدود بين لبنان وإسرائيل".وأضاف "ونتيجة لذلك، بدأت "توتال" و"إي إن آي" بالتنقيب عن الغاز في لبنان للمرة الأولى، وهو ما لم يكن ممكناً من دون الاتفاقية البحرية فقد كان من غير الآمن أبداً القيام بذلك. لقد عدت إلى لبنان منذ بضعة أسابيع فقط. نود أن نرى لبنان يصل إلى ظروف اقتصادية أفضل وازدهار من خلال ما تحقق".وقال: "نحن نعمل مع الفلسطينيين أيضًا لنرى كيف يمكننا دعمهم سياسيًا واقتصاديًا. لذا فإن هذا أمر شمولي، نود أن نرى الشرق الأوسط ككل أكثر تكاملا وأكثر ترابطا وأكثر استقرارا، وإذا حصلنا على الترابط المادي والتكامل الاقتصادي فسيؤدي ذلك إلى المزيد من الازدهار، ومن السلام أيضا. وأعتقد أن هذا هو النهج الصحيح وأن الرئيس بايدن ملتزم جدًا بالمضي قدمًا في هذا الأمر".