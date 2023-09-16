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لبنان

"حق الرد"

Lebanon 24
16-09-2023 | 07:12
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وردنا الآتي: 

"بسم الله الرحمن الرحيم.. يهمّنا أن نؤكد نحن في مجموعة المقدسي أن الخبر الذي تم نشره في موقع lebanon24 عن مشاركة مسؤول مجموعة المقدسي فادي الصالح في زيارة ووساطة في حي التعمير هو خبر عارٍ من الصحة، بالإضافة إلى خبر مشاركة المجموعة في اشتباكات مسلحة سابقة، حيث أنّ مقر المجموعة في صيدا خارج مخيم عين الحلوة ويقتصر نشاطها على العمل الشبابي والخدماتي فحسب.. مجموعة المقدسي/ اللجنة الإعلامية /صيدا".
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