29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
24
o
بشري
30
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحلبي: أي دعوة نيابية للتحقيق في مواضيع تعود لوزارة التربية يجب أن تمر عبر رئاسة المجلس النيابي
Lebanon 24
16-09-2023
|
07:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفت وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي ، إلى" ما يتم نشره من أخبار حول استدعاء عدد من النواب لوزير التربية من أجل التحقق من مواضيع تعود إلى وزارته وإدارته" ، مشيرا إلى أن "هذه العملية تخضع للدستور والقانون وللنظام الداخلي للمجلس النيابي"، مؤكدا أن" هذه العملية لها آلية تمر بمكتب المجلس وعبر رئاسة المجلس النيابي ، وأنه يعود لرئاسة المجلس أن تقرر جدية الطلب من عدمها، وما إذا توافرت شروط الاستدعاء".
Advertisement
وكشف في بيان، أن" الوزارة لم تتبلغ بشيء حتى اليوم من المجلس النيابي بخصوص هذا الأمر ". وشدد على أن "أي دعوة تخضع لهذه الآلية القانونية فهو مستعد لتلبيتها"، معتبرا أن ما "تم اعتماده في الخبر المنشور يدل على عدم دراية بالقانون الذي يرعى هذه العلاقة ".
وأشار إلى أن "المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أرسلت الى الوزير ردا مفندا حول المواضيع المثارة في الإعلام ، وأن الوزير سيرسله وفقا للأصول ".
وعبر الوزير الحلبي من جهة ثانية عن" أمله الكبير بالنتائج التي يمكن أن تخرج بها ورشة العمل التي تنظمها لجنة التربية النيابية برئاسة النائب حسن مراد ، في مجلس النواب الاثنين المقبل برعاية الرئيس الاستاذ نبيه بري ، والتي ستمتد على ثلاثة أيام بمشاركة شاملة من جميع إدارات وزارة التربية والمؤسسات التابعة لها ، من التعليم العام والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء والجامعة اللبنانية" .
ولفت إلى" اهمية التعاون والتواصل المكثف مع المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري" ، مشيرا إلى أن "الاجتماع مع لجنة التربية الذي عقد الخميس المنصرم وتناول مناقشة قرار تنظيم تدريس شهادة الماسترز ، شهد نقاشا مسؤولا ومعمقا في الموضوع ، مما يبشر بمستقبل الاحتضان والشراكة الفاعلة بين الوزارة ولجنة التربية النيابية ، وهذا التعاون من شأنه أن يوفر الدعم الدستوري للتربية ويسرع إنجاز التشريعات والتوصيات الداعمة للتربية ، على الرغم من الظروف البالغة الصعوبة التي تمر بها البلاد" .
واعتبر الوزير الحلبي أن" الأخبار التي تتعمد الإساءة إلى التربية والى الجهود المبذولة لاستمرار التعليم وإنجاز ورشة المناهج الجديدة ، لن تزيد المخلصين إلا عزما متجددا للقيام بما يخدم مصلحة الأجيال ومستقبل لبنان الذي يراهن على العلم وعلى الموارد البشرية المميزة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُفاجأة إسرائيليّة جديدة عن "حزب الله".. دولة بعيدة جداً مرّرت إليه معدات عسكرية!
Lebanon 24
مُفاجأة إسرائيليّة جديدة عن "حزب الله".. دولة بعيدة جداً مرّرت إليه معدات عسكرية!
14:00 | 2023-09-15
15/09/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قامت بحركة غير لائقة.. بطلة مسلسل "كريستال" في مرمى الانتقادات شاهدوا ماذا فعلت (صورة)
Lebanon 24
قامت بحركة غير لائقة.. بطلة مسلسل "كريستال" في مرمى الانتقادات شاهدوا ماذا فعلت (صورة)
03:20 | 2023-09-16
16/09/2023 03:20:55
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتبارًا من يوم غد.. ماذا ستشهد الطرقات في بيروت؟
Lebanon 24
اعتبارًا من يوم غد.. ماذا ستشهد الطرقات في بيروت؟
07:12 | 2023-09-16
16/09/2023 07:12:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار ثانٍ قريبا في لبنان!
Lebanon 24
مطار ثانٍ قريبا في لبنان!
02:30 | 2023-09-16
16/09/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ليبيا دولة عربية قد تغرق وتختفي.. خبير يدق ناقوس الخطر!
Lebanon 24
بعد ليبيا دولة عربية قد تغرق وتختفي.. خبير يدق ناقوس الخطر!
00:40 | 2023-09-16
16/09/2023 12:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:30 | 2023-09-16
هل تراجعت حظوظ فرنجية الرئاسية؟
10:00 | 2023-09-16
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
09:50 | 2023-09-16
بلدية فنيدق: إقفال كافة الطرق الحرجية بهدف منع التعدي على الغابات المعمرة
09:37 | 2023-09-16
قوى الأمن عمّمت صورة مفقودة... غادرت مع ولديها منذ 4 أيّام ولم تعدّ هل تعرفون مكانها؟
09:28 | 2023-09-16
جنبلاط يُغرّد عن دروز سوريا... هذا ما قاله
09:18 | 2023-09-16
بخاري: نتمنى توافق القوى السياسية اللبنانية لإنجاز إنتخاب رئيس للجمهورية
فيديو
صور عبر الأقمار الاصطناعية ترصد مأساة درنة.. أعداد الضحايا وصلت لرقم كارثي (فيديو)
Lebanon 24
صور عبر الأقمار الاصطناعية ترصد مأساة درنة.. أعداد الضحايا وصلت لرقم كارثي (فيديو)
03:34 | 2023-09-15
16/09/2023 17:08:46
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تعيش في لبنان: وزيرة نمساوية راقصها بوتين في عرسها.. تنتقل للعيش بروسيا "مع حصانيها" (فيديو)
Lebanon 24
كانت تعيش في لبنان: وزيرة نمساوية راقصها بوتين في عرسها.. تنتقل للعيش بروسيا "مع حصانيها" (فيديو)
23:29 | 2023-09-13
16/09/2023 17:08:46
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
00:15 | 2023-09-13
16/09/2023 17:08:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24