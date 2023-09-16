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لبنان

آخر خبر عن الطقس في لبنان... كيف سيكون يوم غدّ الأحد؟

Lebanon 24
16-09-2023 | 07:51
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن يكون الطقس غدا الأحد صافيا الى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل.
وجاء في النشرة الآتي: 
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 - الحال العامة: طقس صيفي  معتاد  يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة. 
-  معدل درجات الحرارة لشهر ايلول في بيروت  بين 24 و32 درجة وفي مدينة زحلة بين 16 و32 درجة. 
- تحذير: من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية بسبب انخفاض نسبة الرطوبة . 

- الطقس المتوقع في لبنان اليوم: صاف اجمالا مع استقرار درجات الحرارة مع نسبة رطوبة معتدلة. 
الأحد:
 
صاف الى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال و في الداخل . 
 
الإثنين:
قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والداخل بينما تنخفض بشكل بسيط على الجبال كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات.
 
الثلاثاء:
 
غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة معتدلة كما يتكون الضباب على المرتفعات أحيانا.

- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 21 الى 33 درجة،فوق الجبال من16 الى 27 درجة، في الداخل: من 16 الى 32 .
- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10و 25 كلم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالا.

-  الرطوبة النسبية على الساحل: بين  30 و65 %. 

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. 

- حرارة سطح الماء:  29 درجة. 

- الضغط الجوي:  761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,22      ساعة غروب الشمس: 18,43 .
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