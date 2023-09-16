بخاري: نتمنى توافق القوى السياسية اللبنانية لإنجاز إنتخاب رئيس للجمهورية

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زار رئيس تجمع "كلنا لبيروت" محمد شقير على رأس وفد من التجمع، السفير السعودي وليد بخاري اليوم في دارته في اليرزة، وكان بحث في الاستحقاق الانتخابي وانتظام الحياة السياسية واستعادة لبنان عافيته على مختلف المستويات.وأطلع شقير بخاري على إطلاق التجمع "وأفكاره وأهدافه الوطنية التي يسعى الى تحقيقها والتي ترتكز على الدولة وعلى الشرعية والسيادة بكل أبعادهما، وعلى اتفاق الطائف والعيش المشترك والمناصفة، وكذلك بشكل أساسي على إعادة العلاقات الى طبيعتها مع الدول الخليجية لا سيما مع المملكة العربية السعودية، وذلك على أسس احترام سيادة الدول الشقيقة والعلاقة الاخوية والوطيدة وكذلك على أساس احترام دور الدول الخليجية وخصوصا السعودية بإحتضان لبنان والوقوف الى جانبه ودعمه على مختلف المستويات".ونوه شقير "بالدور الطليعي الذي يلعبه سفير خادم الحرمين الشريفين بمساعدة لبنان وخصوصا إنجاز انتخاب رئيس للجمهورية وحماية لبنان والحفاظ على هويته"، مشددا على "دور المملكة الاساسي لإنهاء الأزمة وإستعادة لبنان عافيته إنطلاقا من العلاقات الأخوية ومحبة المملكة الخالصة لبلدنا والإحتضان التاريخي له وحرصها الشديد على مصالح لبنان وشعبه".ثم سلم شقير بخاري نسخة عن وثيقة التجمع.وأكد بخاري خلال اللقاء "وقوف المملكة الى جانب لبنان وسعيها الدائم من أجل إستقرار الأوضاع في هذا البلد الشقيق"، متمنيا "توافق القوى السياسية اللبنانية لإنجاز إنتخاب رئيس للجمهورية وبدء مسيرة التعافي والنهوض".