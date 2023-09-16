قوى الأمن عمّمت صورة مفقودة... غادرت مع ولديها منذ 4 أيّام ولم تعدّ هل تعرفون مكانها؟

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صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المدعوة:- فاطمة خالد الجمال (مواليد عام 2000، سورية)التي غادرت برفقة ولديها بتاريخ 12/09/2023 من مدينة الهرمل إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر الهرمل في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 200133-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.