جهاز أمني "يلفت نظر" هؤلاء: التصوير ممنوع

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وجّه جهاز أمني ملاحظات لعدد من المتعهدين ورجال الأعمال الجدد، بسبب نشرهم عددا من الصور على حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، لم يكن مفترضا نشرها، لسببين الاول يتعلق بخصوصيات أمنية، والثاني لكون الشخصية الأمنية التي تواجدت معهم في حفل وضع حجر الأساس لنادي الضباط في زحلة ، ترفض رفقاً قاطعاً هذا النوع من الصور في أثناء مأدبة الغداء، ولكون مشاركة هؤلاء هي لغرض معين يعني المؤسسة العسكرية وليس للإستعراض من خلال نشر الصور".المصدر لفت الى "ان الجهاز الامني تمنى على هؤلاء الأشخاص عدم تكرار هذه التصرفات ".