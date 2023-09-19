Advertisement

لبنان

جهاز أمني "يلفت نظر" هؤلاء: التصوير ممنوع

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-09-2023 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1108790-638307083054723705.jpg
Doc-P-1108790-638307083054723705.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجّه جهاز أمني ملاحظات لعدد من المتعهدين ورجال الأعمال الجدد، بسبب نشرهم عددا من الصور على حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، لم يكن مفترضا نشرها، لسببين الاول يتعلق بخصوصيات أمنية، والثاني لكون الشخصية الأمنية التي تواجدت معهم في حفل وضع حجر الأساس لنادي الضباط في زحلة ، ترفض رفقاً قاطعاً هذا النوع من الصور في أثناء مأدبة الغداء، ولكون مشاركة هؤلاء هي لغرض معين يعني المؤسسة العسكرية وليس للإستعراض من خلال نشر الصور".
Advertisement
 المصدر لفت الى "ان الجهاز الامني تمنى على هؤلاء الأشخاص عدم تكرار هذه التصرفات  ".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:48 | 2023-09-19
12:44 | 2023-09-19
12:40 | 2023-09-19
12:24 | 2023-09-19
12:16 | 2023-09-19
12:10 | 2023-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24