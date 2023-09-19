"المستقبل" يتحرّك ميدانيا وبوضوح

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لفت مصدر نيابي عمل مطولاً الى جانب "قيادات الرابع عشر من آذار" الى أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تحركاً ميدانيا واضحاً لكوادر وجمهور "تيار المستقبل" عبر المشاركة في عدد من المناسبات الإجتماعية في الجنوب او بيروت في عشاء تجمع "كلنا بيروت"، وحتى في عشاء منسق البقاع في "تيار المستقبل" رئيس بلدية مجدل عنجر.واشار الى أنه "على الصعيد السياسي والإداري لوحظ تدخل واضح لحل إشكالية بين شخصيتين سنيتين في مواقع متقدمة". ولفت المصدر الى أن "المستقبل" قد يكون اعاد تحريك مولداته بطريقة هادئة تحضيراً لنشاط أوسع في الأشهر المقبلة".