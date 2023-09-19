Advertisement

لبنان

ملف أساسي يقلق حزب الله: الارتياب مشروع

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-09-2023 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1108795-638307090992554518.jpg
Doc-P-1108795-638307090992554518.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بالتوازي مع القرارات الحكومية في شأن الملف النزوح السوري المستجد الى لبنان، فان "حزب الله"، الذي لم يكن في المراحل السابقة متخوفا من الوجود السوري في لبنان، بات اليوم اكثر حذرا من هذا الموضوع.
وبحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" يتعامل بإرتياب كبير من كامل المشهد الامني في لبنان خصوصا لجهة تكاثر عدد النازحين السوريين بشكل غير منطقي، اضافة الى تفجير الاوضاع في مخيم عين الحلوة.
Advertisement
وترى المصادر انه في حال كان هناك قرار "بتفجير الأوضاع الأمنية" في المرحلة المقبلة، فإن المسرح الميداني يتم إعداده بشكل خطير ليكون جاهزاً لمثل هذا السيناريو، وقد يكون هذا الأمر هو ما يقلق "حزب الله".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:48 | 2023-09-19
12:44 | 2023-09-19
12:40 | 2023-09-19
12:24 | 2023-09-19
12:16 | 2023-09-19
12:10 | 2023-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24