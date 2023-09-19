"حقيقة ثابتة" عن المطار

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رغم صمت حزب الله والمسؤولين اللبنانيين، إلا أن مصادر محلية تؤكد أن "مطار الحزب" في منطقة الجبور في قضاء جزين هو حقيقة ثابتة، فيما تشير مصادر متابعة الى ان الحزب لن يتخلى عن هذا "المطار" مهما كثر الضجيج الإعلامي بشأنه.