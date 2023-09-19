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لبنان

"حقيقة ثابتة" عن المطار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-09-2023 | 02:15
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رغم صمت حزب الله والمسؤولين اللبنانيين، إلا أن مصادر محلية تؤكد أن "مطار الحزب" في منطقة الجبور في قضاء جزين هو حقيقة ثابتة، فيما تشير مصادر متابعة الى ان الحزب لن يتخلى عن هذا "المطار" مهما كثر الضجيج الإعلامي بشأنه.
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المصدر: لبنان 24
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