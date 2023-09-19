ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد

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ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 12 ألف ليرة والمازوت 18 الف ليرة والغاز 15 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.836.000 ليرةالبنزين 98 أوكتان: 1.874.000 ليرةالمازوت: 1.738.000 ليرةالغاز: 938.000 ليرة