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لبنان

ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد

Lebanon 24
19-09-2023 | 02:07
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ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 12 ألف ليرة والمازوت 18 الف ليرة والغاز 15 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 1.836.000 ليرة 
البنزين 98 أوكتان: 1.874.000 ليرة
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المازوت: 1.738.000 ليرة
الغاز: 938.000 ليرة
 
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لبنان

إقتصاد

البنزين

أسعار المحروقات

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